In Bersenbrück sollen 2022 etwa 55 neue Bauplätze entstehen

Die Baustraße ist schon lange fertig. Nächstes Jahr soll das 2016 gestoppte Baugebiet Woltruper Wiesen III in modifizierter Form nun doch verwirklicht werden.

Martin Schmitz

Bersenbrück. Bauplätze sind ein begehrtes Gut – auch in Bersenbrück. Im Jahr 2022 könnte es Nachschub geben, dann sollen zwei Baugebiete fertig werden.

Etwa 55 neue Bauplätze könnten, wenn alles klappt, 2022 in den beiden Baugebieten in der Siedlung Woltruper Wiesen fertig werden. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses berichtete Phil Wesselkämper von der Stadtverwaltung auf Antrag der