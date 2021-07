Diese Bands treten beim Riverside-Festival in Bersenbrück auf

Die Basement Boyz kommen zum Rock@Riverside-Fstival nach Bersenbrück.

Christopher Koppitz

Bersenbrück. Das Riverside-Festival in Bersenbrück bekommt einen zweiten Tag: Nach dem Konzert mit Reggae-Star Gentleman am 27. August 2021 plant Organisator Bernd Lagemann einen Rockabend mit drei Bands am 28. August.

Ihre Geschichte klingt ein bisschen nach „Phantom der Oper“, sie beginnt in den Kellern des Bielefelder Theaters. Boris Nicolai und Gernot Kaspersetz sind die Orchesterwarte des Theaters, sie kümmern sich um alles was notwendig ist, damit d