Alles zu den Stadt- und Gemeinderatswahlen in der Samtgemeinde Bersenbrück

Das Bersenbrücker Rathaus. (Archivfoto)

Anika Franke

Bersenbrück. Das Jahr 2021 ist in der Samtgemeinde Bersenbrück ein Superwahljahr: Mit der Kommunalwahl und der Bundestagswahl stehen gleich zwei wichtige politische Entscheidungen an.

Wann wird gewählt? Die Wahl des Bersenbrücker Samtgemeinderates, die Stadtratswahl in Bersenbrück sowie die Gemeinderatswahlen in Alfhausen, Ankum, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste finden am Sonntag, 12. September 2021,