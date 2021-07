Konzert im Stationsgarten am Alfsee entspannt und fröhlich

Mit barocker Lebenslust unterhielten Ulrike Teepe, Carolin Stuke und Sonja Coors (von links) im Rahmen von „Querbeet - Kultursommer im Stationsgarten“ das Publikum in der Biologischen Station am Alfsee.

Holger Schulze

Alfhausen. Mit Quer- und Blockflöte ging es in der Biologischen Station Haseniederung in Alfhausen in der Reihe „Querbeet – Kultursommer im Stationsgarten“ weiter. Zu Gast war das Duo "Couleur".

Sonja Coors und Carolin Stuke bilden das Duo. Die beiden Profimusikerinnen bieten freiberuflich in dieser ungewöhnlichen Konstellation mit Block- und Querflöte Konzerte an, sind Mitglieder des Marktmusikteams Osnabrück und geben ferner an v