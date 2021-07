Erste Hilfsgüter aus Alfhausen sind im Flutgebiet an der Ahr angekommen

Es gibt viel zu tun: Im alten Alfhausener Gemeindebüro stapeln sich Sachspenden für die Flutopfer. Agnes Droste, Jana Poll und Eva-Maria Kleine Starmann (von links) verpacken sie für den Transport.

Burkhard Dräger

Alfhausen. Die ersten Hilfsgüter der spontanen Sammelaktion aus Alfhausen sind im Katastrophengebiet an der Ahr angekommen. Die Helfer um Organisatorin Jana Poll wollen aber noch weitermachen.

Es begann beiläufig, in einer Baubesprechung für die neue Krippe am Johanna-Kindergarten. Agnes Droste stammt aus Eschweiler. In der Mittelstadt mit über 56.000 Einwohnern bei Aachen war vor anderthalb Wochen das Flüsschen Inde über die Ufe