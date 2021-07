Spontan und unkompliziert: Impfbus hält in Ankum, Fürstenau und Rieste

Der Impfbus hat Impfstoff von Moderna sowie Johnson & Johnson dabei. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ankum/Fürstenau/Rieste. Damit sich mehr Menschen impfen lassen und das möglichst unkompliziert, gibt es nun einen „Impfbus“. Der macht am 29. und 30. Juli 2021 Station in Ankum, Fürstenau und Rieste. Das müssen Sie wissen.

Der Landkreis Osnabrück hat in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Osnabrücker Land das Pilotprojekt "Impfbus" initiiert. Mit medizinischem Personal an Bord und einem großen Sortiment an unterschiedlichen Impfstoffen (mRNA von Moder