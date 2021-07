Vorstandsmitglied Lars Pfeilsticker überreicht Angelika Meusel den obligatorischen Blumenstrauß mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Burkhard Dräger

Ankum. Im August 1975 hat Angelika Meusel ihre Ausbildung bei der Kreissparkasse Bersenbrück begonnen. Nach 46 Jahren ist sie nun in den Ruhestand verabschiedet worden.

In seiner Laudatio ließ Vorstandsmitglied Lars Pfeilsticker den beruflichen Werdegang von Angelika Meusel noch einmal Revue passieren. Am 1. August 1975 begann sie ihre Ausbildung zur Sparkassenkauffrau bei der Kreissparkasse Bersenbrück in