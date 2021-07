Bundesstraße 214 wird in Bersenbrück für zwei Tage zur Einbahnstraße

Die Ankumer Straße (Bundesstraße 214) in Bersenbrück wird wegen Reparaturarbeiten für zwei Tage zur Einbahnstraße (Symbolfoto).

Michael Gründel

Bersenbrück. Die Ankumer Straße (Bundesstraße 214) in Bersenbrück wird am Donnerstag, 29. Juli, und Freitag, 30. Juli, zum Nadelöhr für den Durchgangsverkehr. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr will Risse in der Fahrbahn beseitigen. Damit die Arbeiten ausgeführt werden können, wird die Ankumer Straße im Bereich Krekenkamp bis Nordstraße in Fahrrichtung Gehrde/Holdorf zu