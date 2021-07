In den Sommerferien fährt wieder der Badebus zum Bersenbrücker Freibad.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Weil das Nortruper Freibad geschlossen ist, hält der Badebus zum Bersenbrücker Freibad in den Sommerferien auch an der Haltestelle Assmann in Nortrup. Los geht es am Dienstag, 27. Juli.

Jeweils dienstags und donnerstags sammeln die Busse mit Sonnenschein-Logo in der Samtgemeinde Bersenbrück Kinder und Jugendliche ein und fahren sie kostenlos ins Bersenbrücker Freibad. Die Badebusse sind unterwegs von Dienstag, 27. Juli, bi