Alfhausen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Alfhausen sind drei Menschen verletzt worden, eine Seniorin aus Neuenkirchen schwer. Zwei Autos waren auf der Ueffelner Straße zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 9.15 Uhr im Alfhausener Ortsteil Thiene. Eine 58-jährige Frau aus Alfhausen war mit ihrem Audi A3 auf dem Thiener Damm in Richtung Ueffelner Straße (Kreisstraße 107) unterwegs, dort beabsichtigte sie nach links in Richtung Ueffeln abzubiegen. Die Frau übersah laut Polizeibericht einen in Richtung Alfhausen fahrenden und bevorrechtigten Citroën, es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

NWM-TV

Der Citroën wurde in einen Graben geschleudert, eine 79-jährige Insassin im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr Alfhausen musste die Frau mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin aus Neuenkirchen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.



NWM-TV

Der 59-jährige Fahrer des Citroën und die Unfallverursacherin erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die 58-jährige Alfhausenerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Mann aus Neuenkirchen verzichtete nach ambulanter Behandlung auf weitere Untersuchungen, so die Beamten.

NWM-TV

Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die Ueffelner Straße war für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme durch die Polizei Bersenbrück voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.