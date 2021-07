Wie die Straße "An der Freude" in Bersenbrück Schützenfest feiert

Corona-Schützenkönig Dan I. mit seiner Mutter Sabrina Rahe.

Dietrich

Bersenbrück. In der Straße "An der Freude" in Bersenbrück organisierten Wolfram und Elzbieta Dietrich nach langer Corona-Pause ein Nachbarschaftstreffen. Sie machten ein kleines Schützenfest daraus.

Die Bersenbrücker Schützenvereine hatten ihre Volksfeste abgesagt. Zwei von ihnen packten ihren Mitgliedern Trostpakete und Tüten mit dem Bersenbrücker Jubiläumskorn.Umso begeisterter sagten Daniel und Sabrina Rahe mit ihren Kindern zu