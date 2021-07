Wird so eine offene Kirmes in Alfhausen auch im Corona-Jahr 2021 möglich sein? (Archivfoto)

Thomas Oeverhaus

Alfhausen. An ihrer Kirmes am letzten September-Wochenende hält die Gemeinde Alfhausen vorläufig fest. Außerdem plant der Gemeinderat einen Geburtstagskaffee für Senioren, will aber auf den Tag des Ehrenamtes verzichten.

Welche Feste und Veranstaltungen können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in Alfhausen stattfinden und in welcher Form? Darüber berieten die Ratsmitglieder.Die Kirmes in Alfhausen wird stets am letzten Wochenende im September gefe