In der Kreissparkasse in Bersenbrück stellen junge Tischler zurzeit ihre Gesellenstücke aus.

Jana Seibel

Bersenbrück. Schicke Möbel sind derzeit in der Zentrale der Kreissparkasse Bersenbrück zu sehen. Angehende Tischer stellen ihre Gesellenstücke aus.

Bis zur Lossprechungsfeier der Tischler-Innung Bersenbrück am Freitag, 30. Juli 2021, sind die Möbelstücke dort zu sehen. Die jungen Handwerker nehmen damit am Wettbewerb „Die Gute Form“ teil.War es in Corona-Zeiten schwieriger als so