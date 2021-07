Kradfahrer touchiert Mülltonne in Ankum und stürzt in Graben

Schwere Verletzungen erlitt ein Kradfahrer am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 214 in Ankum (Symbolfoto).

dpa/Jürgen Mahnke

Ankum. Schwere Verletzungen hat ein 15 Jahre alter Kradfahrer am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 214 in Ankum erlitten.

Er war nach Angaben der Polizei auf dem Radweg der Lingener Straße (Bundesstraße 214) in Richtung Fürstenau unterwegs, als er gegen 6.45 Uhr eine am Fahrbahnrand abgestellte Mülltonne touchierte. Infolgedessen habe er, so die Beamten, die K