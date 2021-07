Barocke Lebenslust mit dem Duo "Couleur" in Rieste am Alfsee

Barocke Lebenslust musikalisch präsentieren Sonja Coors (r.) und Carolin Stuke am Sonntag am Alfsee.

Biologische Station

Rieste/Alfhausen. Zu einem besonderen Konzertnachmittag mit Lesung lädt am Sonntag, 25. Juli, von 15 bis 17 Uhr die Biologische Station Haseniederung ein.

In der Reihe "Querbeet Sommerkultur" finden seit Juni 2020 am Alfsee Konzerte sehr unterschiedlicher Art statt. Dieses Mal ist das Duo "Couleur" zu Gast im Schau- und Lehrgarten der Biologischen Station an der Alfseestraße 291.&nb