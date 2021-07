Mit zwölf Kandidaten geht die CDU Alfhausen in die Gemeinderatswahl.

CDU-

Alfhausen. Mit zwölf Kandidaten geht der CDU-Ortsverband Alfhausen in die Gemeinderatswahl am 12. September. Damit sei der Ortsverband "breit aufgestellt", teilt er in einer Presseerklärung mit.

Bürgermeisterin Agens Droste steht an der Spitze der Liste. Eine Hälfte der Kandidaten verfüge über kommunalpolitische Erfahrung, die andere habe sich neu für ein ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde Alfhausen gewinnen lassen. Ein Dri