Nach einem ersten Corona-Fall an der Grundschule Ankum begannen am Freitag auch dort die Tests.

Burkhard Dräger

Ankum. Die hochansteckende Delta-Variante des Virus hat die Corona-Infektionen an der Ankumer Oberschule ausgelöst. Die benachbarte Grundschule scheint auch betroffen zu sein.100 Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass es sechs neue Corona-Infektionen an der August-Benninghaus-Schule in Ankum gibt. Am Donnerstag testeten die Gesundheitsbehörden dort 97 Kontaktpersonen auf das Virus. Am Freitagmorgen teilte der Landkrei