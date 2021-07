Musiker Gentleman ist der Starr des Riverside-Konzerts in Bersenbrück.

Peter Löning

Bersenbrück. Ganz ohne Reggae geht es in Bersenbrück auch in diesem Sommer nicht – und das mit einem Topact. Der deutsche Künstler Gentleman wird der Star beim Reggae@Riverside-Konzert am 28. August 2021 in Bersenbrück sein.

Sein großes Reggae Jam-Festival Ende Juli in Bersenbrück musste Bernd Lagemann absagen. Doch „ein Sommer ohne Reggae Jam ist eine wahrhaft triste Angelegenheit. Das darf einfach nicht sein,“ teilt der glühende Fan der Reggae-Musik mit. Desh