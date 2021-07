Sechs neue Corona-Fälle an der Ankumer Oberschule

An der August-Benninghaus-Schule in Ankum hat es sechs neue Coronafälle gegeben. Die Auswertung der Tests läuft noch.

Symbolfoto: dpa

Ankum. Nach dem Corona-Ausbruch in Quakenbrück gibt es im Osnabrücker Nordkreis nun ein weiteres Infektionsgeschehen an der Ankumer Oberschule. Er könnte in die Nachbargemeinden ausstrahlen.

Am Mittwoch ist die Zahl der aktuell Infizierten in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen um zehn auf 53 gestiegen. Allein in Ankum kamen sieben Neuinfektionen hinzu, Bersenbrück, Eggermühlen und Merzen sind nun