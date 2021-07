Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf B 214 in Gehrde

Auf der B 214 bei Gerhde fuhr eine Frau auf einen Sattelzug auf.

NWM-TV

Gehrde. Ein Traktorbrand löste am Montag auf der Bundestraße 214 bei Gehrde einen Stau und einen Auffahrunfall aus. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Traktor aufgrund eines technischen Defekts am Montag gegen 14.05 Uhr zwischen Holdorfer Chaussee und Gehrde in Brand. Der Trecker mit Anhänger stoppte in einer Notbremsung, hinter ihm bildete sich