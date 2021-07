Ulrike Krüsselmann ist seit 25 Jahren in der Ankumer Kita "Am Kattenboll"

Während Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke den obligatorischen Blumenstrauß an Ulrike Krüsselmann (Mitte) überreicht, sind Dagmar Röben-Guhr (links), daneben Jens Droppelmann und Karin Kleine-König (rechts) wegen Corona auf Abstand mit dabei.

Burkhard Dräger

Ankum. Seit 25 Jahren arbeitet Ulrike Krüsselmann in der Kita "Am Kattenboll" in Ankum. Zu diesem Jubiläum wurde sie nun von den Kindern überrascht.

"Als ich heute Morgen von Kita-Leiterin Karin Kleine-König und dem gesamten Team der Kita Am Kattenboll mit einem Lied und einer Collage aus Bildern meiner Zeit an dieser Einrichtung empfangen wurde, da war mir gar nicht klar warum, denn da