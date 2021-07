Fußgänger bei Unfall in Rieste lebensgefährlich verletzt

Der Unfall in Rieste passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Rieste. In Rieste ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fußgänger ersten Informationen der Polizei zufolge bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung schreibt, wollte der Fußgänger am Samstag gegen 23.10 Uhr die Sögelner Straße in Rieste überqueren. Ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer übersah die Person und erwischte diese frontal. Durch die Kolli