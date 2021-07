Videobotschaften an das Dorf: Alfhausens Vereine schließen sich der Aktion "Kommt macht mit" an.

Schützenverein

Alfhausen. Am Wochenende vom 10. und 11. Juli 2021 wollte Alfhausen eigentlich Schützenfest feiern. Doch der Schützenverein sagt ab. Das macht er so genial, dass das Dorf an der Absage (fast) so viel Spaß hat wie am Fest.

Wie feiert man Schützenfest unter Coronabedingungen? Mit 500 Platzkarten, und wer keine abkriegt, darf nicht dabei sein? Und wer macht dem stacheligen winzigen Virus klar, dass es auf diesem Fest unerwünscht ist? - Nicht machbar, zu riskant