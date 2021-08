Wie ehrenamtliche Alltagsbegleiter Senioren in Bersenbrück unterstützen

Viele Menschen brauchen im Alter Unterstützung. (Symbolfoto)

dpa/Sina Schuldt

Bersenbrück. Möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben, das wünschen sich viele Senioren. In Bersenbrück unterstützen ehrenamtliche Demenz- und Alltagsbegleiter Senioren im Alltag und entlasten Angehörige. Der Bedarf ist groß.

Im Supermarkt einkaufen gehen, ein Spaziergang an der frischen Luft oder nur die eigene Wohnung sauber halten – was früher selbstverständlich war, wird im Alter plötzlich zur Herausforderung. Wenn Menschen ihren Alltag nicht mehr alleine me