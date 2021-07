1000 Dosen Biontech für Impfaktion an vier Tagen in Bersenbrück

1000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech sollen an vier Impftagen im Gesundheitszentrum Bersenbrück verimpft werden. (Symbolfoto)

dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bersenbrück. Nach zwei erfolgreichen Impfaktionen mit dem Corona-Impfstoff von Johnson&Johnson werden ab dem 9. Juli im Gesundheitszentrum in Bersenbrück nun 1000 Dosen des Vakzin von Biontech verimpft. Anmeldungen sind ab Montag möglich

Die Praxis von Dr. Michael Kampmeyer bietet in den kommenden Wochen vier Impftage an. Dabei wird das Vakzin der Firma Biontech verimpft, teilt die Samtgemeinde mit.Der erste Termin ist am Freitag, 9. Juli 2021, von 8 bis 12 Uhr im Gesundhei