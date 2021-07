Fußball-Bezirksliga startet am 8. August 2021 in altem Modus

Die Bezirksligafußballer des SC Rieste (weiße Trikots, hier eine Szene aus dem Spiel gegen Quitt Ankum) bereiten sich auf die neue Saison vor. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Rieste. In fünf Wochen startet die die Fußball-Bezirksliga in die neue Saison. Nicht nur für den SC Rieste wird es in der Vorbereitungsphase so langsam ernst.

Bei den Amateurfußballern wird nun schon seit einiger Zeit wieder gekickt, mit der Vorbereitung auf den Saisonstart wird es jetzt aber ernst. Für Bezirksligist SC Rieste sind es bis zum ersten Spieltag am 8. August so nur noch fünf Wochen.