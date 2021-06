Hase-Apotheke ab dem 1. Juli am neuen Standort in Bersenbrück

Die Hase-Apotheke zieht von der Bramscher Straße ins Gesundheitszentrum an die Ankumer Straße.

Sigrid Schüler

Bersenbrück. Am 1. Juli öffnet die Hase-Apotheke in Bersenbrück unter dem Dach des neuen Gesundheitszentrums an der Ankumer Straße 11a ihren neuen Standort.

Hilke Lürding hat die Hase-Apotheke, die es bereits seit 1979 in Bersenbrück gibt, im Jahr 2013 übernommen. Sie und ihre elf Mitarbeiterinnen freuen sich, dass der Umzug in die neuen Räume nun abgeschlossen ist und sie sich voll und ganz au