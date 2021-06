Baustart für Großprojekt: Engler investiert in Niedersachsenpark

Baustart im Niedersachsenpark: Vertreter aus Politik, Verwaltung, der Niedersachsenpark GmbH sowie der Unternehmen GSE Deutschland und der Engler-Gruppe legten den Grundstein für das 70-Millionen-Euro-Projekt.

Eva Voß

Rieste. Auf einer Fläche von 21 Fußballfeldern wird die Engler-Gruppe aus Gelsenkirchen drei Logistikhallen im Niedersachsenpark in Rieste bauen. Der erste Mieter steht schon fest. Am Mittwoch wurde der Grundstein gelegt.

Für die Engler-Gruppe ist das Projekt in Rieste, in das sie 70 Millionen Euro investieren wird, eine der größten Investitionen in der Firmengeschichte. Zugleich waren die 15 Hektar, die sich der Investor dafür sicherte, der flächenmäßi