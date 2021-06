Bremer Beachvolleyballer räumen bei Titelkämpfen in Bersenbrück ab

Lilly Pecorilli (vorne) und Josefine Rauf vom TuS Bersenbrück landeten bei den Regionsmeisterschaften auf dem zweiten Platz der U13.

Reinhard Rehkamp

Bersenbrück. Beste Bedingungen erlebten die Beachvolleyballer der U13 und U14 bei den Regionsmeisterschaften in Bersenbrück. Stark präsentierten sich die Teams aus Bremen, aber auch die Gastgeber vom TuS Bersenbrück ließen aufhorchen.

Bei schönem Sommer-Wetter ermittelten 58 Beachvolleyball-Teams an zwei Tagen auf der Beachanlage im Hemkestadion in Bersenbrück ihre Besten. Die Organisatoren um Harm Töpken hatten im Vorfeld alles so gut vorbereitet, dass der zeitliche Rah