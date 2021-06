20-Jähriger setzt Waldstück in Bersenbrück in Brand

Etwa 25 Quadratmeter Fläche und ein Holzstapel fielen den Flammen zum Opfer, der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein (Symbolfoto).

Michael Gründel

Bersenbrück. Ein 20-jähriger Mann hat am Donnerstagabend mit einem Molotow-Cocktail ein Waldstück in Bersenbrück in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten sowie die Feuerwehr gegen 21.40 Uhr zu einem Waldstück in den Quadenorter Weg alarmiert, dort sollte es brennen. Tatsächlich schlugen die Flammen bis in die Baumkronen und mussten von der Feuerwe