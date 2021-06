Alles bereit zum Stadtradeln: In Bersenbrück haben sie sich am Donnerstag schon mal warmgefahren. Zum ersten Mal nimmt die Samtgemeinde Bersenbrück teil an der bundesweiten Aktion des Netzwerks Klima-Bündnis teil.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Beim "Stadtradeln" des Klima-Bündnisses ist zum ersten Mal die Samtgemeinde Bersenbrück dabei. Wer vom 27. Juni bis zum 17. Juli 2021 mitradelt, dem winken Preise.

Teilnehmen können alle, die in Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, teilt die Samtgemeinde mit. Wer mitmachen will, kann sich auf der In