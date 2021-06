Bei einem Unfall in Gehrde wurde eine 23-jährige Autofahrerin aus Rieste schwer verletzt.

Friso Gentsch /dpa

Gehrde. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Rieste ist am Dienstag, 22. Juni 2021 bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Gehrde schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein 24-jähriger Bersenbrücker mit seinem Traktor den Butterweg in Richtung Gehrde. An der Kreuzung "Klein Drehler Weg" wollte der junge Mann nach links in diesen Weg einbiege