In der Gemeinde am Alfsee wird aktuell wieder über die Ausweisung von Gewerbeflächen diskutiert.

Archiv/Marcus Alwes

Rieste. Die CDU in Rieste setzt sich dafür ein, in dem Alfsee-Dorf Gewerbeflächen außerhalb des Niedersachsenparks auszuweisen. Die Opposition reagiert verhalten.

In einem Antrag an den Gemeinderat regt die Unions-Fraktion an, ein Gewerbegebiet auszuweisen, das es Betrieben ermöglicht, sich in Rieste anzusiedeln – und zwar außerhalb des interkommunal gesteuerten Niedersachsenparks. In ihrer Begr