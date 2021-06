500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson&Johnson stehen für die Impfaktion in Bersenbrück bereit. (Symbolfoto)

dpa/Ronny Hartmann

Bersenbrück. Für die zweite große Impfaktion im Gesundheitszentrum in Bersenbrück am Samstag, 26. Juni 2021, sind noch Termine frei. Insgesamt sollen dabei 500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson&Johnson verimpft werden.

Wie die Samtgemeinde Bersenbrück am Dienstagvormittag mitteilte, sei die Nachfrage nach den Anmeldebögen am Montagmorgen nicht so groß gewesen wie bei der ersten Aktion am 3. Juni. Damals hatte sich schon lange vor Öffnung der Tou