Mittwoch Stolpersteinverlegung in Bersenbrück mit Günter Demnig

Günter Demnig, hier bei einer Aktion in Güstrow, kommt am Mittwoch nach Bersenbrück. Mit der Verlegung von Stolpersteinen im Pflaster vor zwei Häusern will er an jüdische Opfer des Nationalsozialismus aus der Stadt erinnern. (Archivfoto)

Jens Griesbach

Bersenbrück. Am Mittwoch, 23. Juni, kommt Günter Demnig nach Bersenbrück um sechs Stolpersteine im Gehweg vor zwei Häusern in Bersenbrück zu verlegen. Sie sollen an jüdische Opfer des Nationalsozialismus aus der Stadt erinnern.

Der Kölner Künstler hatte die Stolpersteinaktion vor fast 30 Jahren gestartet. Mittlerweile sind allein deutschlandweit 75.000 der Messingplatten verlegt worden, im Altkreis Bersenbrück zum Beispiel in Alfhausen, Badbergen, Berge, Fürstenau