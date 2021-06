Bewohner der Jahnstraße in Bersenbrück organisierten am Samstag einen Straßenflohmarkt.

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Der Sommer kommt, Corona geht (hoffentlich), und die Bersenbrücker erobern ihre Stadt zurück. Ein spontan organisierter Straßenflohmarkt in der Jahnstraße in Bersenbrück zog am Samstag, 18. Juni, viele Besucher an.

Claudia Wollbrink hatte die Idee und ihre Nachbarn in der Straße per Hauswurfsendung eingeladen. Viele machten mit, bauten Tische und Ständen auf in den Einfahrten zu ihren Grundstücken, in den Vorgärten oder in den Innenhöfen. Alles schön