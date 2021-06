500 Dosen Johnson&Johnson: Nächste Impfaktion in Bersenbrück

500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson&Johnson stehen für die Impfaktion in Bersenbrück zur Verfügung (Symbolfoto).

dpa/Wolfgang Kumm

Bersenbrück. Die erste Impfaktion im Bersenbrücker Gesundheitszentrum war ein voller Erfolg. Am 26. Juni 2021 gibt es eine Fortsetzung. 500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson&Johnson stehen für Impfwillige ab 16 Jahren bereit.

Wie schon bei der ersten Impfaktion im Bersenbrücker Gesundheitszentrum an der Ankumer Straße 11 müssen sich Impfwillige einen Anmeldebogen in der Tourist Information „Am Markt“ in Bersenbrück abholen. Die doppelseitigen Anmeldebö