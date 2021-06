Bei einem Unfall auf der B68 in Alfhausen sind am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

NWM-TV

Alfhausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B68 bei Alfhausen sind am Freitagmorgen ein 45-Jähriger Mercedes-Fahrer und eine 21-jährige Renault-Fahrerin verletzt worden.

Wie die Polizei in Osnabrück auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr. Ein 45-jähriger Alfhausener war demnach mit seinem Mercedes auf der B68 von Alfhausen in Richtung Hesepe unterwegs. Um nach links in die Bramscher Str