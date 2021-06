Viele Eltern sind derzeit auf der Suche nach einem freien Platz in einem Schwimmkurs für ihr Kind. In Alfhausen werden jetzt wieder Kurse angeboten. (Symbolfoto)

dpa/Jens Büttner

Alfhausen. In der Samtgemeinde Bersenbrück gibt es wieder Schwimmkurse für Kinder. Marion Winter bietet sie ab Freitag, 18. Juni 2021, in Alfhausen an. Ankum und die Freibäder in Ueffeln und Vörden könnten noch hinzukommen.

Bei ihr steht den ganzen Tag das Telefon nicht still, berichtet die Schwimmlehrerin aus Bramsche-Sögeln. Seitdem die Inzidenzwerte so weit gefallen sind, dass auch Schwimmkurse wieder möglich sind, scheint der Nachholbedarf riesig zu sein.