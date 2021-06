"Es fehlt die Perspektive junger Eltern": Das will Nina Schulterobben in Bersenbrück ändern

Nina Schulterobben will in den Stadtrat Bersenbrück, um jungen Frauen und Familien eine Stimme zu geben.

Nina Strakeljahn

Bersenbrück. Nina Schulterobben ist 36 Jahre alt, Lehrerin, Mutter dreier Kinder und tritt bei der Kommunalwahl 2021 als Kandidatin für den Bersenbrücker Stadtrat an. Was hat sie bewogen und braucht es noch mehr Frauen in der Kommunalpolitik?

In diesem Artikel erfährst Du:Wieso sich die Bersenbrückerin Nina Schulterobben entschieden hat, in die Kommunalpolitik zu gehen.Warum es mehr junge Frauen und Männer in den Stadt- und Gemeinderäten braucht.Welche Bedingungen junge Frauen f