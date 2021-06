In Talge am Postdamm geriet eine Scheune in Brand.

NWM-TV

Bersenbrück. Funkenflug setzte am Samstag eine Fachwerkscheune auf einem Artlandhof in Bersenbrück-Talge in Brand. Dank des Einsatzes dreier Feuerwehren hielt sich der Schaden in Genzen.

Wie die Polizei miteilt, ging der Alarm am Samstag gegen 21.20 Uhr ein. Auf einem Artlandhof am Postdamm in Bersenbrück-Talge hatten die Eigentümer im Garten ein Lagerfeuer entzündet. Durch leichten Wind und Funkenflug geriet eine um