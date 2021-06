Der Bauzaum kommt weg: Am 11. Juni wird der Spielplatz am Heinrichsee in Bersenbrück freigegeben.

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Am Freitag, 11. Juni 2021, gibt die Stadt Bersenbrück zwei neue Spielplätze frei. Ab dann können sich die Kinder am Spielplatz am Heinrichsee und auf dem Sandplatz in der Lindenstraße austoben.

Der Spielplatz am Heinrichsee und der Sandplatz in der Lindenstraße unterscheiden sich in vielen Punkten, eines aber haben sie gemeinsam: Die Stadtverwaltung schottet sie seit Wochen mit Bauzäunen ab. Die eingesäten Rasenflächen sollten si