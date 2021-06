Bei den Klappstuhlgottesdiensten soll zum ersten Mal seit langem das Bläserensemble und sogar die Priggenhagener Blaskapelle bei Gottesdiensten der Bonnusgemeinde wieder dabei sein. (Symbolfofo)

dpa/Michael Reichel

Bersenbrück/Alfhausen. Die evangelisch-lutherische Bonnus-Kirchengemeinde Bersenbrück plant eine Reihe von Abendgottesdiensten in der Natur und an besonderen Orten, mit Livemusik, Singen und Kindstaufen. Am Sonntag, 13. Juni 2021, geht es los.

Die Gottesdienste sollen die „Sommer-Highlights“ sein für die Bonnusgemeinde, teilt Pastor Johannes Beisel mit. Sie sollen Dinge bieten, auf die die Kirchengemeinden in der Corona-Pandemie verzichten mussten. „Aktuell sieht es so aus, dass