3400 Menschen in Bersenbrück mit Johnson & Johnson geimpft

Schnell erledigt war die Impfung, wie sie Uwe Gommer hier bei Ulrich Achteresch aus Haselünne durchführte.

Björn Thienenkamp

Bersenbrück. Im Osnabrücker Nordkreis und der Umgebung gibt es jetzt 3400 Menschen mehr, die gegen das Coronavirus geimpft sind. So viele Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson wurden am Wochenende in Bersenbrück verabreicht.

Zu Christi Himmelfahrt 2021 war das Schmerztherapiezentrum Brau und Michel bereits einmal zu Gast im Gymnasium Bersenbrück und hatte annähernd 1500 Impfungen durchgeführt. Für die beiden Tage des jetzigen Wochenendes am 5. und 6. Juni