Zwei Fahrzeuge sind auf der Straße zwischen Bippen und Eggermühlen zusammengestoßen. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Gelhot

Eggermühlen. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der Bippener Straße bei Eggermühlen ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es zwei Verletzte.

Eine Person soll noch in einem der Wagen eingeklemmt, aber ansprechbar sein, heißt es in einer Mitteilung. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 7.11 Uhr in Höhe Döthen. Rettungskräfte und Polizei sind aktuell vor Ort.Weitere Informa