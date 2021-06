Feuer in einem Keller in Bersenbrück ausgebrochen

Die Feuerwehr ist noch am Einsatzort (Symbolbild).

Gerd Schade

Bersenbrück. In Bersenbrück brennt es nach ersten Angaben der Polizei in einem Gebäude an der Lindenstraße in einem Keller. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort. Gemeldet wurde das Feuer am Donnerstag um 18.05 Uhr. Die Maßnahmen dauern noch an.Weitere Informationen folgen.