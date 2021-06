Auch gemeinsam tanzen ist erlaubt. Natürlich nur bei weit geöffneten Fenstern.

Martin Schmitz

Bersenbrück. Nach sechs Monaten Homeschooling und Wechselunterricht dürfen wieder alle Grundschüler in Niedersachsen zurück in den Präsenzunterricht. An der Grundschule Bersenbrück feiert man das Wiedersehen mit einem Projekt.

Anfang Dezember 2020 zwang ein Corona-Fall die Grundschule Bersenbrück in das „Szenario B“, berichtet Schulleiterin Katja: Die Klassen werden halbiert und im Wechsel an der Schule oder im Homeschooling unterrichtet. Anfang Januar hatten sic