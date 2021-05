In der Blumenstraße in Eggermühlen löschte die Feuerwehr einen Heckenbrand.

Patrick Siebrecht

Ankum/Eggermühlen. Gleich dreimal mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ankum am Wochenende ausrücken. In Ankum saß eine Frau im Fahrstuhl fest und in Eggermühlen brannte eine Hecke.

Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ankum um 11.30 Uhr in die Ankumer Wilhelm-Hardebeck-Straße gerufen, weil dort in einem Mehrfamilienhaus der Fahrstuhl mit einem Fahrgast stecken geblieben war. Ein ebenfalls alarmierter Techniker k