Bei einer Impfaktion am 3. Juni werden in Bersenbrück 500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson&Johnson verimpft. (Symbolfoto)

imago images/Filip Radwanski

Bersenbrück. 500 Menschen werden am Donnerstag im Gesundheitszentrum an der Ankumer Straße 11 in Bersenbrück gegen Corona geimpft. Am Montag waren die Anmeldezettel in der Tourist Information in Bersenbrück schnell vergriffen.

Die Nachricht über die Impfaktion im Gesundheitszentrum von Dr. Michael Kampmeyer verbreitete sich am Sonntag rasendschnell in Bersenbrück und Umgebung. Dementsprechend groß war der Andrang am Montagmorgen vor der Tourist Informat