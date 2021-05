500 Mal Johnson & Johnson: Impfaktion in Bersenbrück am 3. Juni

500 Dosen des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson stehen für die Impfaktion in Bersenbrück bereit. (Symbolfoto)

dpa/Ronny Hartmann

Bersenbrück. Am Donnerstag, 3. Juni können sich Bürger im Gesundheitszentrum an der Ankumer Straße 11 in Bersenbrück gegen Corona impfen lassen. Dafür stehen 500 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson bereit.

Das Interesse der Bevölkerung an zeitnahen Impfungen ist groß und die Nachfrage nach Impfterminen übersteigt derzeit die Angebote, die Impfzentren bieten können. Auch bei den Hausärzten stehen die Telefone kaum noch still, teilt die Samtgem